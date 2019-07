في تصريحات مثيرة للجدل ” ترامب ” يهين المهاجرين في مراكز الاحتجاز

نشر الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تحدث فيها عن المهاجرين الموجودين في مراكز الاحتجاز وعن إذا لم يكونوا راضيين عن أوضاعهم بها يمكنهم الرجوع إلى بلادهم أو لا يأتوا من الأساس .

وكتب قائلا : ” إذا لم يكن المهاجرون غير الشرعيين راضين عن الظروف في مراكز الاحتجاز التي تم بناؤها أو تجديدها بسرعة فما عليكم سوى أن تقولوا لهم ألا يأتوا إلى هنا .. هذا الأمر كفيل بحل كل المشكلات ” .

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019