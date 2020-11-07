هنأ عدد من القادة العرب، السبت، المرشح الديمقراطي، الرئيس المنتخب، جو بايدن، على فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، مؤكدين على الاستعداد للعمل من أجل مزيد من التعاون، وتحقيق الأهداف الثنائية المشترك.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية قال في بيان على فيسبوك، إن السيسي أكد “على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية”.

وقال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد “خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق”.

خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 7, 2020

وأضاف بن زايد في تغريدة على تويتر، أأن “الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة”.

أمير قطر، من ناحيته، كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، “أبارك للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، أفضل تمنياتي للشعب الأميركي” وأضاف آل ثاني “أتطلع للعمل معا من أجل مواصلة الصداقة”.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris. My best wishes to the people of the United States and I look forward to working together to continue strengthening the friendship between our countries — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 7, 2020

العاهل الأردني الملك عبد الثاني، بعث تهانيه إلى “الرئيس المنتخب جو بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس،” مضيفا في تغريدة “أتطلع للعمل معكما لدفع علاقات الشراكة التاريخية بين الأردن والولايالت المتحدة، قدما بما يحقق أهدافنا المشتركة في السلام والاستقرار والازدهار”.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and VP-Elect @KamalaHarris. I look forward to working with you on further advancing the solid historic partnership between Jordan and the United States, in the interest of our shared objectives of peace, stability and prosperity pic.twitter.com/Q5qN565nGa — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 7, 2020

وأعلنت وسائل إعلام أميركية بينها “سي إن إن” ووكالة أسوشيتيد برس و”فوكس نيوز”، السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا).



وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم إعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الاعلام الأميركية.

كما أشارت شبكتا “إن بي سي” و “سي بي إس” إلى أن بايدن فاز بالسباق الرئاسي على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب.