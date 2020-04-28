تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، أعداد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا على مدى عقدين في حرب فيتنام، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وقد حصدت حرب فيتنام التي وقعت بين عامي (1955 و1975) أرواح 58 ألفاً و220 عسكرياً أميركياً، بحسب الحصيلة الرسمية لدائرة الأرشيف الوطني.

بينما حصد وباء كوفيد-19 لغاية مساء الثلاثاء، في الولايات المتحدة، أرواح 58 ألفاً و365 مصاباً بفيروس كورونا المستجد، وفقاً للجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك.

وتجاوزت الولايات المتحدة عتبة مليون إصابة بكوفيد-19، أي نحو ثلث الحصيلة المسجلة عالميا، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.