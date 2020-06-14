عادت بكين إلى حالة الإغلاق الجزئي مع اكتشاف عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد نحو شهرين من إعلان المدينة قضاءها على الوباء، وتراجع أعداد حالات الإصابة.

والسبت، تم الإبلاغ عن إصابات محلية جديدة في بكين، وجميع الحالات مرتبطة بسوق الأغذية زينفادي، وفق صحيفة “الغارديان” التي ذكرت كذلك أن اختبارات في السوق كشفت 45 حالة إصابة بفيروس كوفيد- 19 من دون أية أعراض.

وقبل اكتشاف أول حالة تفشي للمرض الخميس الماضي، كانت العاصمة الصينية قد أمضت 55 يوما من دون تسجيل أية إصابة محلية جديدة، وكانت الإصابات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها من العائدين إلى بلادهم من دول أجنبية.

بسبب الحالات الجديدة، تم إغلاق نحو 11 حيا قريبا من تلك السوق، بطريقة كلية، كما تم سحب سمك السلمون من متاجر البقالة في بكين، بعدما ثبت أن ألواح تقطيع سمك السلمون في السوق كانت تحمل الفيروس.

وأمر المسؤولون المصابين بالالتزام بتدابير الحجر الصحي، وهم يخططون الآن لاختبار نحو 10 آلاف شخص آخرين يعملون في السوق.