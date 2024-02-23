فاجأت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد جمهورها ومتابعيها بصورة لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة من احتفاله الشهير الذي دعم من خلاله أهالي فلسطين وقطاع غزة.

بيلا حديد داعمة لفلسطين بـ«تي شيرت» أبوتريكة الشهير

ونشرت بيلا حديد عبر حسابها الرسمي بـ «إنستجرام» صورة ابوتريكة بـ«التي شيرت» الشهير الذي كتب عليه «تعاطفًا مع غزة»، وأظهره أمام كاميرات مباراة منتخب مصر أمام السودان، في إحدى جولات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك في عام 2008 والتي أقيمت في غانا.

الصورة من ستوري بيلا حديد على انستجرام

دعم بيلا حديد للقضية الفلسطينية

واستبدلت إحدى العلامات التجارية العالمية “بيلا حديد” بموديل إسرائيلي بعد مواصلة “بيلا” دعمها القضية والشعب الفلسطيني عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف موقع “WION” أن إدارة هذه الماركة الشهيرة كشفت عن استبدال “بيلا حديد” بموديل إسرائيلية تدعى “ماي تاجر” خلال حملتها الدعائية الأخيرة وأثار الخبر غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين طالبوا بمقاطعة العلامة التجارية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وهاجمت “بيلا” مؤخرًا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في إسرائيل بعد تصريحاته بأحد البرامج التليفزيونية عن حقوق المستوطنين اليهود وأفضليته على المواطنين الفلسطينيين، وقامت “بيلا” بنشر مقطع الفيديو الخاص بالحلقة عبر استوري حسابها الرسمي على “انستجرام” وهاجمته قائلة: “لا ينبغي أن يكون هناك أي تبرير ونحن في عام 2023 أو في أي وقت آخر أن تكون حياة شخص أكثر أهمية من حياة الآخرين وذلك بناًء على عرقهم، ثقافتهم أو كراهيتهم المطلقة”.

ليقوم والدها رجل الأعمال الأمريكي محمد حديد بمساندة ابنته ودعمها بإعادة نشر هجوم ابنته على الوزير الإسرائيلي، إلى جانب صور تضمنت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعموا “بيلا” وقال أحدهم في منشور على موقع “X”: “أنها المرة الأولي التي يقوم فيها وزير إسرائيلي بالاعتراف على الهواء مباشرة ان الاحتلال الصهيوني عنصريًا وقائم على أساس التفوق اليهودي.

كما علق “حديد” الأب على تصريحات الوزير الإسرائيلي قائلاً: “الرجل الأكثر خطورة في تاريخ البشرية، هتلر العصر الحالي”.

من هي بيلا حديد؟

تعتبر بيلا حديد من أشهر عارضات الأزياء العالميات، وهى من مواليد 1996، ووجه دعائي للعديد من الماركات وبيوت الأزياء العالمية، ودرست بكلية بارسونز للتصميم، ولها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والدها رجل الأعمال والمطور العقاري محمد حديد ووالدتها عارضة الأزياء السابقة يولاندا حديد.

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