أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم مشروع “ذا لاين” العملاق في منطقة نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون “ثورة حضرية للإنسان، تضع الإنسان أولا وستكون تفاصيله كثيرة، وسيعرض المزيد منها لاحقاً”.

وتساءل الأمير محمد بن سلمان، لماذا نضحي في الطبيعة في سبيل التنمية، متحدثاً عن مفهوم المدن المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة بلا ضوضاء ولا تلوث.

وقال ولي العهد: “لماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنويًا بسبب التلوث، ولماذا نفقد مليون إنسان سنويا بسبب الحوادث ولماذا نقبل أن تهدر سنوات من حياة الإنسان في التنقل”، مؤكداً الحاجة إلى “تجديد مفاهيم المدن”.

وقدم ولي العهد مدينة “ذا لاين” التي وصفها بأنها “مدينة مليونية بطول 170 كلم تحافظ على 95% من الطبيعة في نيوم”.

وشرح أن مدينة “ذا لاين” ستكون فيها “صفر شوارع وصفر سيارات وصفر انبعاثات كربونية”.

وقال إنه “يمكن قضاء الحوائج بمدة مشي 5 دقائق في ذا لاين، كما أن تكلفة البنية التحتية فيها أقل بنسبة 30%، بينما جودة الخدمات أعلى بنسبة 30%، وبطاقة متجددة 100%”.

وفي مشروع “ذا لاين” الجديد ستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1%من البيانات في المدن الذكية الحالية.

ويرتبط المشروع بالطاقة النظيفة أو قريب إلى حد ما من أهداف نيوم البيئية والتنموية. ووضعت الشركة على موقعها ساعة تظهر عداً تنازلياً لموعد إطلاق المشروع.