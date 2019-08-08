مقتل جندي إسرائيلي طعنا بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية

ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه تم العثور على جثة جندي إسرائيلي يدعى ” دفير سوريك ” بالقرب من مستوطنة ” مجدال عوز ” شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الخميس .

وقال الجيش إن فلسطينيا هاجم الجندي الإسرائيلي وقتله بعدة طعنات في جسده .

وكشف البيان أيضا أن الجندي يبلغ من العمر 18عاما و كان يرتدي ثيابا مدنية وغير مسلح .. وهو طالبا بمدرسة دينية يهودية بالضفة الغربية تدمج بين الدراسات الدينية والخدمة العسكرية بالقوات المسلحة وقد كان في المرحلة الأولى من مسار التجنيد بالجيش الخاص بالمتدينين .

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن مقتل الجندي .. وقال راديو إسرائيل إن السلطات الأمنية تحقق فيما إذا كان الجندي قتل خلال محاولة اختطاف فاشلة وتُركت جثته بجانب أحد الطرق .

وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان له عبر حسابه على تويتر قائلا : ” تقوم قوات الأمن بعملية ملاحقة من أجل الإمساك بالإرهابي الخسيس ومحاسبته ” .