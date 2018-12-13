مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في حادث قطار بالعاصمة التركية.. فيديو

تحطم قطار فائق السرعة بالقرب من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، وفقاً لحاكم المدينة فاسيب شاهين.

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وأوضح شاهين الذى عقد مؤتمرا صحفيا فى موقع الحادث إن 43 شخصا أصيبوا فى الحادث الذى وقع فى حوالى الساعة 6.30 صباحا بالتوقيت المحلي الخميس.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية للأنباء أن القطار خرج عن القضبان واصطدم بممر علوي في محطة مارساندز في أنقرة، ما تسبب في انهيار جزء من الجسر فوق عربتين من القطار، فيما انقلبت عربات أخرى، ما أدى إلى إصابة العديد من الركاب.