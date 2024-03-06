ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون، لأول مرة بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير الماضي، إذ شوهدت داخل سيارة برفقة والدتها بالقرب من قلعة وندسور في المملكة المتحدة البريطانية.

أميرة ويلز “كيت ميدلتون” في أحدث ظهور

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أميرة ويلز، شوهدت أول أمس الإثنين، مرتدية نظارة شمسية، بجانب والدتها التي كانت تقود السيارة، وبدت وكأنها تبتسم في الصورة ولكن بملامح متعبة.

وجائت الصورة التي ظهرت فيها كيت بحالة صحية جيدة، لتنفي ما تم تداوله خلال الآونة الآخيرة حول تدهور حالتها الصحية، ففي بداية شهر فبراير الماضي، نفى القصر الملكي البريطاني دخول كيت ميدلتون، في غيبوبة بعد إجرائها عملية جراحية في منطقة البطن، وإقامتها في المستشفى لمدة أسبوعين.

وأوضحت مصادر في القصر الملكي، أن الشائعات غير صحيحة، نافية ما زعمته خبيرة في الشؤون الملكية كونتشا كاليجا، التي ادعت أن كيت دخلت في غيبوبة بسبب خطأ طبي.

وبحسب المصادر، فإنها نفت أن تكون كونتشا حصلت على المعلومات من أحد المساعدين الملكيين بشكل سريّ عن حالة كيت، مكذبة تأكيد الصحفية أن أميرة ويلز دخلت المستشفى لأول مرة في 28 ديسمبر 2023.

غيبوبة.. وعملية جراحية

يشار إلى أن كونتشا كاليجا، كانت قد صرحت خلال ظهورها على التلفزيون الإسباني كخبيرة في الشؤون الملكية، أن الأطباء أدخلوا أنبوب تنفّس في فم الأميرة خلال إجراء عملية جراحية، لكنه تسبب بمضاعفات خطيرة دخلت على إثرها في غيبوبة.

كما نفت المصادر أن تكون كونتشا حصلت على المعلومات من أحد المساعدين الملكيين بشكل سريّ عن حالة كيت، مكذبة تأكيد الصحافية أن أميرة ويلز دخلت المستشفى لأول مرة في 28 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وكانت كونتشا كاليجا صرحت خلال ظهورها على التلفزيون الإسباني كخبيرة في الشؤون الملكية، أن الأطباء أدخلوا أنبوب تنفّس في فم الأميرة خلال إجراء عملية جراحية، لكنه تسبب بمضاعفات خطيرة دخلت على إثرها في غيبوبة.

بينما في الـ29 من يناير الماضي، أعلن قصر كنسينغتون، عودة أميرة ويلز، إلى منزلها في ويندسور لمتابعة عملية التعافي، مؤكدا أنها تسير بشكل جيد، بعد إجرائها عملية جراحية ناجحة في البطن.

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