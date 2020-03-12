منع دونالد ترامب من شن حرب ضد إيران بقرار من الكونجرس الأمريكي

أصدر الكونجرس الأمريكي يوم أمس الأربعاء موافقته النهائية على القرار الخاص بحد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” من القيام بأي عمل عسكري ضد دولة إيران .

وكان قد انضم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في المصادقة على هذا القرار بغالبية 227 صوتا مقابل 186 قبل طرح ذلك على التصويت في الكونجرس .

وصوّت الكونغرس على القرار بعد دقائق فقط من مقتل جنديين أحدهما أمريكي والآخر بريطاني ومتعاقد أمريكي في هجوم صاروخي مساء الأربعاء على قاعدة التاجي التي تضم جنودا أمريكيين شمالي بغداد وهو الهجوم الأكثر دموية ضد مصالح أميركية في العراق منذ سنوات .

وقال النواب الذين صوتوا لصالح القرار إنهم أرادوا بذلك ضمان أن تكون لدى الكونغرس صلاحية إعلان الحروب كما نص على ذلك الدستور الأمريكي .. وأشار أحد النواب الديموقراطيين أن هناك الكثير من البلدان في العالم التي يتخذ فيها القرار شخص واحد وهذه البلدان تسمى ديكتاتوريات .