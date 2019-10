ميا خليفة تطلب السماح من اللبنانيين

عبرت ممثلة الافلام الاباحية المعتزلة ميا خليفة عن تضامنها مع وطنها الاصلي في ظل الانتفاضة الشعبية التي يشهدها حاليا.

غير أن ميا خليفة، وردا على احد متابعيها عبر حسابها على تويتر، شكت من منعها من الدخول الى لبنان حيث قالت: “انا ممنوعة من دخول وطني الاصلي ولكني لن اتوقف عن اخبار الجميع كم هو بلد جميل ومن اكثر الاماكن حميمية في العالم”.

وتابعت ميا خليفة “استطيع ان اسامح وأمل ان يستطيعوا ذلك ايضا”.

I’ve been banned from my home country but I’ll never stop telling everyone who will listen how it’s the most beautiful, delicious, and heart warming place in the world 🥰 I can forgive, hopefully with time they can, too. https://t.co/PeA9vapuby

— Mia K. 🇱🇧 (@miakhalifa) October 23, 2019