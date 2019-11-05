مي العيدان تتعرض للسخرية بعد اشادة “هبة قطب” بها!

اشادت الدكتورة المصرسة هبة قطب، المختصة بالطب الجنسي والإستشارات الجنسية، بالاعلامية الكويتية مي العيدان.

وقالت هبة قطب في تغريدتها: “الإستاذة . مي العيدان، كاتبة إعلامية وناقدة كويتية اشتهرت بنقدها الحاد المثير للجدل … عندما تغردين وتشهق ف جوف السماء غيوم عندما تبرقين بحروفكِ تعزف الدنيا سمفونية الاحاسيس فتشقين سكون المشاعر وتفجرين لحظة السكون ..”

وقد اعادت مي العيدان نشر تغريدة هبة قطب وعلقت قائلة: “شكرًا من القلب دكتوره هبه قطب كلماتك تسعدني”.

غير ان مي العيدان تغرضت للسخرية من بعض متابعيها بسبب كلام هبة قطب حيث قال احدهم: “ماحد شهد لك الا بتاعت الجنس” فيما قال اخر: “نفاق ومصلحه لا اكثر” وقال ثالث: “خافت يوصلها الدور وتوصل الكويت بأمان”.