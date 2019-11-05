الصفحة الرئيسية أخبار سياسية العالم مي العيدان تتعرض للسخرية بعد اشادة “هبة قطب” بها!

مي العيدان تتعرض للسخرية بعد اشادة “هبة قطب” بها!

بواسطة -
0 34
هبة قطب ومي العيدان

هبة قطب ومي العيدان

اشادت الدكتورة المصرسة هبة قطب، المختصة بالطب الجنسي والإستشارات الجنسية، بالاعلامية الكويتية مي العيدان.

وقالت هبة قطب في تغريدتها: “الإستاذة . مي العيدان، كاتبة إعلامية وناقدة كويتية اشتهرت بنقدها الحاد المثير للجدل … عندما تغردين وتشهق ف جوف السماء غيوم عندما تبرقين بحروفكِ تعزف الدنيا سمفونية الاحاسيس فتشقين سكون المشاعر وتفجرين لحظة السكون ..”

وقد اعادت مي العيدان نشر تغريدة هبة قطب وعلقت قائلة: “شكرًا من القلب دكتوره هبه قطب كلماتك تسعدني”.

غير ان مي العيدان تغرضت للسخرية من بعض متابعيها بسبب كلام هبة قطب حيث قال احدهم: “ماحد شهد لك الا بتاعت الجنس” فيما قال اخر: “نفاق ومصلحه لا اكثر” وقال ثالث: “خافت يوصلها الدور  وتوصل الكويت بأمان”.

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.