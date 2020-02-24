نائب ايراني يتهم الحكومة بالتستر على الرقم الحقيقي لوفيات الكورونا

قال نائب عن مدينة قم الإيرانية، الاثنين، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في المدينة بلغت 50 شخصا، في رقم يفوف بكثير الحصيلة الرسمية، متهما الحكومة في البلاد بالتستر على حقيقة تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة أنباء “إلنا” شبه الرسمية في إيران، عن النائب أحمد أميريبادي فرحاني، إن حصيلة الضحايا تغطي الفترة من 13 فبراير الجاري.

ولم تتحدث السلطات الرسمية في البلاد عن إصابات بفيروس كورونا في قم، العاصمة الدينية في إيران، سوى الأربعاء الماضي، 19 فبراير.

وأعلنت السلطات حينها إصابة شخصين بفيروس كورونا، ولم تمض ساعات حتى أعلنت وفاتهما، مما أثار علامات استفهام كبيرة.

وكان مواطنون ومعارضون قالوا إن السلطات أخفت حقيقة ما يجري حتى انتهاء الاقتراع لأهداف سياسية، إذ لم ترتفع أرقام الضحايا إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، الجمعة الماضية.

وتفيد أخر الأرقام الرسمية في إيران بارتفاع عدد الوفيات إلى 12، والحالات المؤكدة إلى 47، بحسب ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.