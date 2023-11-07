رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد 5 نوفمبر 2023، الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر، وعددهم أكثر من 240.

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن

وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم”، وفق وكالة أنباء رويترز

صورة واقغية من قصف قطاع غزة

وعلل رئيس الحكومة العبرية رفضه وقف إطلاق النار بأنه سيعيق العملية العسكرية لجيش الاحتلال، إلا أن وقف القتال مؤقتا لأسباب إنسانية، وهي فكرة تدعمها الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، سيستمر وضعها في الاعتبار على أساس الظروف.

وفي ذات السياق، علق البيت الأبيض الأمريكي أن جو بايدن، بحث وقف إطلاق النار التكتيكي إلى جانب الإفراج المحتمل عن الأسرى خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الاثنين، مشيرًا إلى أن واشنطن كما هو الحال في تل أبيب تخشى أن تستغل حماس فرصة وقف إطلاق النار الكامل لإعادة تنظيم صفوفها.

وتدخل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة يومها الثاني والثلاثين منذ بداية القصف، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني بينهم نحو 4 آلاف طفل، فيما أصيب نحو 25 ألف فلسطيني آخرين و10 آلاف المفقودين.

الإسرائليين يطالبون نتنياهو بالتنحي

وشارك آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، مطالبينه بالتنحي عن منصبه بشكل فوري وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس إلى أهاليهم.

طوفان الأقصى

وكانت حركة حماس أسرت أكثر من 200 شخص، أثناء هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الحركة، السبت، إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيرا.

وأضافت: “بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان على غزة”.

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