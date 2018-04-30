نتنياهو يعلن امتلاك اسرائيل وثائق تجرم ايران حول برنامجها النووي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن بلاده حصلت على آلاف المستندات والوثائق التي تجرم برنامج إيران لتصنيع أسلحة نووية.

وكشف أن تل أبيب تمتلك نسخاً طبق الأصل من الأرشيف النووي الإيراني، وتحتفظ به في خزائن ضخمة. وتعود وثائق وصور عرضها نتنياهو إلى سنوات مضت.

وقال إن طهران لديها المواد الكاملة لتصنيع السلاح النووي، مؤكداً أن إيران نقلت برنامج الأسلحة النووية عام 2017 إلى موقع سري قرب طهران.

وفي إعلان بمقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، الاثنين، عرض نتنياهو العديد من الصور التي تثبت أن إيران لديها رؤوسا نووية.

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية أن إيران تمتلك مشروعاً سرياً لتصميم وإنتاج واختبار رؤوس حربية.