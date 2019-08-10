والدة جندي إسرائيلي تحاصر منزل نتنياهو : ” لن أتركك وسأحاصرك في كل مكان “

كشفت صحيفة ” إسرائيل اليوم ” العبرية عن قيام ” زهافا شاؤول ” والدة الجندي ” أورن شاؤول ” الأسير لدى حركة حماس بالتظاهر أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وقالت زهافا في تصريحات لها للصحيفة موجهة رسالة إلى نتنياهو : ” لن أتركك وسأحاصرك في كل مكان .. مسئولية استعادة إبني تقع على عاتقك ” .

وتابعت : ” من أرسله ؟ لقد أرسلته أنت إلى عملية الجرف الصامد وعليك أيضا إعادته .. سوف أطاردك أينما ذهبت ولن أتركك ” .

وفي تهديد لها لنتنياهو قالت : ” من العار أنك تلعب لعبة الغميضة معنا أنت تعرف كيف تصنع آلاف الوعود ولا تعرف كيف تحافظ عليها .. إنه غير مناسب لرئيس وزراء أينما تذهب ستراني في كل مكان حتى تشعر بالتعب ” .

وشهدت المظاهرة التي أقيمت يوم أمس الجمعة حضور مائة متظاهر بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس في الذكرى الخامسة لعملية الجرف الصامد بهدف ممارسة ضغوط لاستعادة الجنديين ” هدار جولدين ” و ” أورن شاؤول ” .