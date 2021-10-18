توفي صباح اليوم الإثنين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ” كولن باول ” عن عمر ناهز ال 84 عاما متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

وأعلنت أسرة كولن باول خبر وفاته في بيان لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه : ” الجنرال كولين باول .. توفي هذا الصباح بسبب مضاعفات تتعلق بكوفيد 19 ” .

وتابع بأن الجنرال كولن باول كان قد تلقى تطعيمه الكامل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا .. ووجهت أسرته الشكر للطاقم الطبي في مركز ” والتر ريد ” .

وأضاف البيان : ” نود أن نشكر الطاقم الطبي في مركز والتر ريد الطبي الوطني على العلاج والرعاية التي قدموها .. لقد فقدنا زوجًا رائعًا ومحبًا وأبًا وجدًا وأمريكيًا عظيمًا ” .

يذكر أن كولن باول تولى منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في يناير من عام 2001 كأول وزير من أصل إفريقي يصل إلى هذا المنصب .