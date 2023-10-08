أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية السبت ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، إثر عملية “طوفان الاقصى” التي اطلقتها حماس، إلى 300 والجرحى نحو 1500 منهم 290 حالة حرجة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 232، والمصابين لـ1700 جراء الغارات على غزة. أما الهلال الأحمر الفلسطيني فأكد إصابة 92 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس، بينها 30 بالرصاص الحي.

كما قال الجيش الإسرائيلي إن القتال ما زال مستمراً في 22 موقعاً داخل إسرائيل، إضافة إلى عدة حالات احتجاز رهائن وصفها “بالخطيرة”.

نتنياهو يتوعد

هذا وقد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت، بالرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية وراح ضحيته العشرات، قائلا إن بلاده ستنتقم “لهذا اليوم الأسود”.

وقال نتانياهو إن “إسرائيل ستصل إلى كل مكان تختبئ فيه حماس”، طالبا من سكان غزة “مغادرة تلك الأماكن الآن”.

وحمّل نتانياهو حركة حماس مسؤولية سلامة الأسرى، مشددا أن إسرائيل “ستصفي حساباتها مع كل من يلحق بهم الأذى”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي إن “ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل”.