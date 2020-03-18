475 وفاة بيوم واحد.. عدد قياسي جديد في ايطاليا لضحايا كورونا

سجلت إيطاليا، الأربعاء، أسوأ حصلية وفيات حتى الآن، بموت عشرات المصابين بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، وفق حصيلة رسمية.

وأعلن الدفاع المدني الإيطالي أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت وفاة 475 شخص في البلاد بسبب مضاعفات الفيروس القاتل.

ووصل عدد الوفيات في إيطاليا حتى الآن إلى نحو ثلاثة آلاف جراء هذا الوباء، في حصيلة تقارب تلك التي سجلت في الصين (أكثر من 3200 وفاة) حيث ظهر كوفيد-19. وسجلت أجهزة الصحة الإيطالية 4207 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة وهو رقم لم يسجل من قبل.

وفرضت السلطات المحلية إجراءات عزل صارمة على السكان شملت إغلاق المحال والأماكن العامة باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، وأوقفت كل النشاط الرياضي حتى الثالث من أبريل على الأقل.