ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في اليوم الـ11 من حربه على غزة بقصف مستشفى المعمداني، مخلفا أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين كما اعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى مقتل وإصابة مئات في قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي بمدينة غزة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن طائرات شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو مركبات الإسعاف وهي تنقل القتلى والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف. ورصد مقطع فيديو لحظة القصف على المستشفى.

نتنياهو يتهم “الإرهابيين الهمجيين”

وفي اول تعليق له، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من وصفهم بـ”الإرهابيين الهمجيين في غزة” بـ”الهجوم” على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الثلاثاء، وذلك بعدما اتهمت حركة حماس والسلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفى.

وقال نتنياهو، في بيان: “لكي يعرف العالم أجمع: الإرهابيون الهمجيون في غزة هم الذين هاجموا المستشفى في غزة، وليس الجيش الإسرائيلي”، وأضاف: “من قتل أطفالنا بوحشية فهو يقتل أطفالهم أيضا”.

يجب على كل العالم ان يعرف-الإرهابيون المتوحشون في غزة هم الذين ضربوا المستشفى بغزة وليس جيش الدفاع الإسرائيلي.



من قتل بوحشية أطفالنا، يقتل أطفاله ايضا. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2023

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن القوات الإسرائيلية “لم تقم بأي عمليات” في منطقة المستشفى وقت تعرضه لضربة.

وأضافت أن “الأضرار نتجت عن صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي باتجاه إسرائيل”، وتابعت: “أطلقت الجهاد الإسلامي وابلا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وسقط أحد الصواريخ بشكل غير صحيح على المستشفى”.

وذكرت أن “إخفاقات الجهاد الإسلامي شكلت خطرا شديدا على المدنيين في غزة”.