يتزامن عيد الحب مع عيد ميلاد الفنانة أحلام التي طرحت ألبومها الجديد مؤخراً ونال استحسان العديد من المتابعين والفنانين والنقاد.
وقرر رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري أن يفاجئ زوجته بعيد ميلادها فوجه لها رسالة من خلال اختياره لأغنيتها “لا بارب الله بالغياب” ليعبر من خلالها عن حبه الكبير لها، وعلق في صفحته الرسمية على أحد التطبيقات :”كل عام وأنتي الحب في يوم الحب وكل عام وأنتي النجاح في يوم النجاح كل عام وأنتي السعادة يا عمري وأهديك هذي الأغنية التي تعبر عن مشاعري”
.وردت أحلام على المفاجأة الرومانسية فكتبت :”يا عمري وروحي أنت حبيبي والله لا يفرقنا والعمر كله مع بعض ويحمي لنا عيالنا وحبايبنا يارب.. وفعلاً أغنية لا بارك الله في الغياب أهديها بس لك”.
من ناحية أخرى هنأت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنانة أنغام والفنانة نوال الكويتية والممثلة اللبنانيةماغي بو غصن أحلام والفنان السعودي رابح صقر بعيد ميلادها وكتبوا لها :
نادين نسيب نجيم :””لأختي وحبيبة قلبي والقلب الطيب كل سنة وانتي بخير حبيبتي أحلام.. بتمنالك سنة سعيدة والصحة وراحة البال، ويكون النجاح رفيقك على طول يا رب”.
أنغام:”كل سنة وانتي طيبة وناجحة، وكل يوم أحلى من اليوم اللي قبله صديقتي وأختي الحبيبة أحلام الشامسي”
.نوال الكويتية :””كل عام وانتي بخير أختي، والله يطول بعمرك ويرزقك الصحة وراحة البال، ومبروك مرة ثانية على الألبوم أحسنتي وأبدعتي يالغالية”.
رابح صقر: “كل عام ياأم فاهد وانتي بنجاح لنجاح والعمر كله”.
يشار إلى أن الفنانة أحلام الشامسي، ولدت يوم 13 فبراير عام 1968، بمدينة أبوظبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.