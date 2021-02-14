يتزامن ​عيد الحب​ مع عيد ميلاد ​الفنانة أحلام​ التي طرحت ألبومها الجديد مؤخراً ونال استحسان العديد من المتابعين والفنانين والنقاد.

وقرر رجل الأعمال القطري ​مبارك الهاجري​ أن يفاجئ زوجته بعيد ميلادها فوجه لها رسالة من خلال اختياره لأغنيتها “لا بارب الله بالغياب” ليعبر من خلالها عن حبه الكبير لها، وعلق في صفحته الرسمية على أحد التطبيقات :”كل عام وأنتي الحب في يوم الحب وكل عام وأنتي النجاح في يوم النجاح كل عام وأنتي السعادة يا عمري وأهديك هذي الأغنية التي تعبر عن مشاعري”

كل عام وانتي الحب في يوم الحب وكل عام وانتي النجاح في يوم النجاح كل عام وانتي السعادة يا عمري واهديك هذي الاغنيه التي تعبر عن مشاعري @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/vWkkGobVIJ — مبارك الهاجري (@Mubarakalhajri7) February 13, 2021

.وردت أحلام على المفاجأة الرومانسية فكتبت :”يا عمري وروحي أنت حبيبي والله لا يفرقنا والعمر كله مع بعض ويحمي لنا عيالنا وحبايبنا يارب.. وفعلاً أغنية لا بارك الله في الغياب أهديها بس لك”.

من ناحية أخرى هنأت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ والفنانة ​أنغام​ والفنانة ​نوال الكويتية​ والممثلة اللبنانية​ماغي بو غصن​ أحلام والفنان السعودي رابح صقر بعيد ميلادها وكتبوا لها :

نادين نسيب نجيم :””‏لأختي وحبيبة قلبي والقلب الطيب كل سنة وانتي بخير حبيبتي أحلام.. بتمنالك سنة سعيدة والصحة وراحة البال، ويكون النجاح رفيقك على طول يا رب”.

لأختي وحبيبة قلبي والقلب الطيب كل سنة وانتي بخير حبيبي احلام بتمنالك سنة سعيدة والصحة وراحة البال ويكون النجاح رفيقك عطول يا رب @AhlamAlShamsi — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 13, 2021

أنغام:”كل سنة وانتي طيبة وناجحة، وكل يوم أحلى من اليوم اللي قبله صديقتي وأختي الحبيبة أحلام الشامسي”

كل عام وانا بكم بخير كل عام وانتي اغلا خواتي كل عام وانا بحبك اكثر وبفتخر فيك اكثر واكثر ..بحبك يالله بئه متى حشوفك اصلك وحشتيني يا نور عيوني اختي #انغام https://t.co/kn5EYUNiRI — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 13, 2021

.نوال الكويتية :””كل عام وانتي بخير أختي، والله يطول بعمرك ويرزقك الصحة وراحة البال، ومبروك مرة ثانية على الألبوم أحسنتي وأبدعتي يالغالية”.

كل عام وانتي بخير اختي والله يطول ابعمرج ويرزقج الصحه وراحة البال ومبروك مره ثانيه عالالبوم احسنتي وابدعتي يالغاليه https://t.co/wooUZArpNP — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) February 13, 2021

رابح صقر: “كل عام ياأم فاهد وانتي بنجاح لنجاح والعمر كله”.

كل عام وانا بكم بخير عرابنا الكبير #رابح_صقر الله لايبين غلاك الف شكر اسعدتني هالتغريده من اخوي واستاذي الغالي #رابح_صقر https://t.co/ScFAc9SYeG — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 13, 2021

يشار إلى أن الفنانة أحلام الشامسي، ولدت يوم 13 فبراير عام 1968، بمدينة أبوظبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.