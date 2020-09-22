وقع انفجار قوي بمستودع أسلحة تابع لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الثلاثاء في بلدة ” عين قانا ” بجنوب لبنان .

وذكر مصدر أمني أن السبب من وراء الانفجار هو خطأ فني .. وإنه بمجرد سماع دوي الانفجار وتصاعد أعمدة الدخان هرعت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .

فيما قال مصدر أمني آخر أن حزب الله فرض طوقا أمنيا حول المنطقة التي وقع بها الانفجار الذي تسبب في سقوط عدد من الجرحى وفقا لوكالة رويترز .

وقال ” جورج الكتاني ” المسئول في الصليب الأحمر اللبناني أن المعلومات الأولية عن الانفجار الذي وقع في منطقة عين قانا في إقليم التفاح قضاء النبطية جنوب لبنان تشير إلى انفجار في خزان للوقود .

صور اولية لما يجري في عين قانا جنوب لبنان. يقول السكان انهم سمعوا دوي انفجار قوي. سكان في مغدوشة ومناطق بعيدة ايضا قالوا انهم سمعوا صوتا قويا. التفاصيل غير معروفة حتى الساعة. الصورة تتحدث.. سحب دخان تتصاعد.. وهو مشهد بات يرعب اللبنانيين pic.twitter.com/K2ohArNdiU — Salman Andary (@salmanonline) September 22, 2020