وقع انفجار قوي بمستودع أسلحة تابع لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الثلاثاء في بلدة ” عين قانا ” بجنوب لبنان .
وذكر مصدر أمني أن السبب من وراء الانفجار هو خطأ فني .. وإنه بمجرد سماع دوي الانفجار وتصاعد أعمدة الدخان هرعت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .
فيما قال مصدر أمني آخر أن حزب الله فرض طوقا أمنيا حول المنطقة التي وقع بها الانفجار الذي تسبب في سقوط عدد من الجرحى وفقا لوكالة رويترز .
وقال ” جورج الكتاني ” المسئول في الصليب الأحمر اللبناني أن المعلومات الأولية عن الانفجار الذي وقع في منطقة عين قانا في إقليم التفاح قضاء النبطية جنوب لبنان تشير إلى انفجار في خزان للوقود .