انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة انهيار سد بوط المُطِل على النيل الأزرق في مدينة بوط السودانية .

الأمر الذي تسبب في تدمير وغرق أكثر من 600 منزل بجميع أنحاء المدينة .

ويظهر في مقاطع الفيديو لحظة اجتياح المياه واندفاع المياه على ضفاف النهر وانهيارات التربة وتدميرها للمنازل بعد الانهيار المفاجئ للسد الذي كان يُستخدم في تخزين 5 ملايين متر مكعب من المياه .

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن مياه السد غمرت المنطقة من ثلاث إتجاهات .. كما حدثت موجة نزوح كبيرة في منطقة السد والتي تضم سوقا كبيرة وأكثر من 9 مدارس .

ولم يتمكن المسئولون السودانيون من حصر الأضرار بعد بسبب عجز وصول الأجهزة المعنية إلى المنطقة .