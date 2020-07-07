أعلن الرئيس البرازيلي ” جايير بولسونارو ” اليوم الثلاثاء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في مقابلة تليفزيونية له .

وأشار بولسونارو إلى إنه كان قد شعر بارتفاع في درجة حرارته التي وصلت إلى 38 .. الأمر الذي دفعه إلى إجراء التحليل الخاص بالفيروس والتي ظهرت نتيجته إيجابية .

وقال أن الأطباء وصفوا له عقار هيدروكسي كلوروكين وازيتروميسين كمضاد حيوي .. وبعد تناول الأدوية أصبح في حال أفضل .

وأكد على إنه سوف يحاول الاستمرار في العمل بقدر الإمكان عن طريق استخدام تقنية الفيديو .

يذكر أن الرئيس البرازيلي كان قد تحدث في وقت سابق عن فيروس كورونا مقللا ن خطورته .. وإنه في حال إصابته به لن يشعر بشئ وسيكون كالزكام على حد وصفه .

فقال : ” بالنظر إلى ماضي الرياضي لن أقلق إذا أصبت بالفيروس لن أشعر بشيء .. في أسوأ الاحوال سيكون الأمر أشبه بانفلونزا صغيرة أو زكام صغير ” .