تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” خلال مقابلته لعدد من العمال والمواطنين الأتراك في ملاطيا يوم أمس الأحد الذين اشتكوا له من سوء أوضاعهم ومعاناتهم التي وصلت إلى عدم قدرتهم على إحضار الخبز لمنازلهم .
فقال المواطنون عن مشاكلهم : ” سيدي الرئيس لدينا شكاوي كثيرة بسبب الوباء نحن عاطلون عن العمل ولا يمكننا إحضار الخبز إلى منزلنا .. سيارتنا الأجرة فيها مشاكل ولا نستطيع تغييرها ” .
وتابعوا : ” العمال في وضع بائس سيدي الرئيس .. نحن حقا في وضع صعب ” .
ليرد أردوغان عليهم قائلا : ” هذا يبدو لي مبالغا فيه عندما تقول إنني لا أستطيع إحضار الخبز للمنزل ” .. ثم قام بتوزيع شنط صغيرة عليهم تحتوي على عبوات من الشاي وقال : ” اشربوا شاي .. هذا الشاي لذيذ ” .