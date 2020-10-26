تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” خلال مقابلته لعدد من العمال والمواطنين الأتراك في ملاطيا يوم أمس الأحد الذين اشتكوا له من سوء أوضاعهم ومعاناتهم التي وصلت إلى عدم قدرتهم على إحضار الخبز لمنازلهم .

فقال المواطنون عن مشاكلهم : ” سيدي الرئيس لدينا شكاوي كثيرة بسبب الوباء نحن عاطلون عن العمل ولا يمكننا إحضار الخبز إلى منزلنا .. سيارتنا الأجرة فيها مشاكل ولا نستطيع تغييرها ” .

وتابعوا : ” العمال في وضع بائس سيدي الرئيس .. نحن حقا في وضع صعب ” .

ليرد أردوغان عليهم قائلا : ” هذا يبدو لي مبالغا فيه عندما تقول إنني لا أستطيع إحضار الخبز للمنزل ” .. ثم قام بتوزيع شنط صغيرة عليهم تحتوي على عبوات من الشاي وقال : ” اشربوا شاي .. هذا الشاي لذيذ ” .

اردوغان كان في ملاطيا أمس الاحد، مجموعة من المواطنين الاتراك قالوا له نحن عاطلين ولم نعد نستطيع شراء الخبز لبيوتنا، فرد المتغطرس #أردوغان رد صادم، قال لهم "كلامكم مبالغ فيه، عندما تقول إننا لا نستطيع أخذ الخبز للمنزل وسخر منهم قائلا" أشربوا شاي هذا الشاي لذيذ" وتركهم ومشي. #تركيا pic.twitter.com/y5SJZSENSn — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) October 26, 2020