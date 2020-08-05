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أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارا اليوم الأربعاء بتأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ” رفيق الحريري ” .

وتم تحديد موعد جلسة النطق بالحكم في يوم 18 من شهر أغسطس الجاري وذلك بعد أن كان من المقرر النطق به بعد غد الجمعة .

وجاء قرار التأجيل في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت يوم أمس الثلاثاء وأسفر عن مقتل حوالي 135 شخصا وإصابة نحو 4000 شخص .

يذكر أن قضية إغتيال رفيق الحريري يحاكم فيها غيابيا 4 متهمين بتدبير التفجير الذي أودى بحياته في عام 2005 وهم : سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي وينتمون لجماعة حزب الله اللبنانية .

وقد وُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي .. في حين وُجهت لسليم جميل عياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي وبالقتل والشروع في القتل .

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تعليق واحد

  1. مساء الخير جميعاً ….
    قد تكمُن هُنا بعض من إجابة ….
    !!

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