شهدت ولاية كاليفورنيا يوم أمس الجمعة خروج تظاهرات بالآلاف للمطالبة برفع الحجر الصحي الساري منذ ستة أسابيع .

وظهر المتظاهرون وهم يحملون أعلام الولايات المتحدة الأمريكية ولافتات كتب عليها ” كل الوظائف ضرورية ” و ” الحرية ضرورية ” .. كما ارتدوا قبعات كُتب على بعضها رسائل مؤيدة للرئيس دونالد ترامب .

وقال ” غافن نيوسوم ” حاكم كاليفورنيا في تصريحات صحفية يوم أمس بأنه يتفهم الإحباط الذي دفع المواطنون إلى الاحتجاجات .. وكذلك قلقهم بشأن الاقتصاد ومستقبل عائلاتهم .

وأشار إلى أنه سوف يصدر عنه خلال الأيام المقبلة إعلانا بشأن إجراءات الحجر .

ووجه غافن نيوسوم رسالة إلى المتظاهرين قال فيها : ” اعتنوا بأنفسكم .. ضعوا كمامة .. احترموا التباعد الجسدي .. هذا المرض لا يفرق بين متظاهر وديموقراطي وجمهوري ” .

يذكر أن كاليفورنيا قد سجلت 91 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2073 حالة .