كشف ” جون بولتون ” مستشار الأمن الأمريكي السابق في حوار له مع هيئة الإذاعة الألمانية ” دويتشه فيله ” أن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” يشعر بالغيرة من رئيسي دولتين كبيرتين .

وهما الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” والرئيس الصيني ” شي جين بينغ ” .. مضيفا : ” كان يحب التحدث إلى الكبار .. كما تعلمون يلتقي الكبار ويفعلون أشياء الرجال الكبار ” .

وتحدث جون بولتون عن طريقة إدارة ترامب للبيت الأبيض حيث أشار إلى أن الأخير يعتمد في إدارته على الصراعات الداخلية على السلطة .

وأوضح أن دونالد ترامب لا يثق في الموظفين المحيطين به .. كما وصفه بأنه لايعي معنى أن يكون رئيسا للولايات المتحدة وإنه ليس الشخص الأكثر إطلاعا في العالم كما يدّعي البيت الأبيض .

يذكر أن جون بولتون هو واحدا من 3 مستشارين سابقين للأمن القومي عملوا مع ترامب .. وله كتابا يحمل إسم ” الغرفة التي شهدت الأحداث ” يرسم فيه صورة مزعجة لترامب حيث وصفه بأنه الرئيس الذي لا يقرأ وأنه لا يستوعب القضايا المعقدة الخاصة بالأمن القومي .