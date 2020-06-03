انتشرت في الآونة الأخيرة أخبارا حول اختباء الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” وعائلته في قبو البيت الأبيض .

وذلك بعد محاصرة عدد من المتظاهرين للبيت الأبيض على خلفية الاحتجاجات التي قام بها المواطنون السود بعد مقتل ” جورج فلويد ” الأمريكي ذو الأصول الإفريقية على يد رجل شرطة .

ووفقا ل ” CNN ” أن مصدر أشار إلى غضب الرئيس الأمريكي من ما تردد حول اختباؤه .. وإنه ردا على ذلك أخبر مساعديه عن رغبته في الخروج والظهور خارج بوابات المقر الرئاسي .

كما أنه أراد التقاط صورة أمام كنيسة سانت جون القريبة له وذلك بعدما أقدمت الشرطة على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا في المكان .

وتوجه دونالد ترامب إلى الكنيسة سيرا على الأقدام وسط حراسة أمنية مشددة وظهر أمام عدسات المصورين وهو يحمل نسخة من الإنجيل معلقا : ” لدينا دولة عظيمة ” .