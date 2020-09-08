كشفت ” خديجة جنكيز ” المعروفة إعلاميا بإنها خطيبة الصحفي الراحل ” جمال خاشقجي ” في مقابلة لها مع صحيفة ” لوموند ” الفرنسية وللمرة الأولى عن طبيعة العلاقة بينها وبين خاشقجي .

حيث أعلنت خديجة جنكيز إنها والصحفي الراحل لم يكونا خطيبين فقط بل تزوجا شرعا قبل حادث مقتله بشهر تقريبا وتحديدا في يوم 16 من شهر سبتمبر لعام 2018 بحضور عائلتها .

وأشارت إلى إنها لم تتحدث عن ذلك من قبل .. فيما نقلت الصحيفة عن إحدى قريباتها بأن خديجة كانت قد قبلت بتسمية الخطيبة لأنهما لم يتمكنا من تسجيل زواجهما مدنيا .

ولكنها اليوم تعتقد إنه حان الوقت للإعلان والتصالح مع كونها ليست خطيبة جمال خاشقجي بل زوجته .. خاصة وأنه كان قد سلم المهر وقدم نفسه للوالدين وبقية الأسرة كما وافق والد خديجة على ذلك .

وأضافت : ” كل ما تبقى هو الزواج المدني وكان على السعودي أن يثبت أنه مطلق بالفعل في بلده الأصلي لأن تعدد الزوجات محظور في تركيا ولذلك طلب هذه الوثيقة التي أتى ليحصل عليها من القنصلية ولكنه وقع هناك في الفخ القاتل ” .

يذكر أن المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية كان قد أعلن يوم أمس الإثنين عن إغلاق قضية مقتل جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص بإدانة 8 متهمين وصدور أحكام نهائية في حقهم وواجبة النفاذ .. وبلغ مجموع الأحكام 124 عاما .