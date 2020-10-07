كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن قيام الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بإطلاق حوالي 42 تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” يوم أمس الثلاثاء يهاجم من خلالها منتقديه وخصومه من الحزب الديموقراطي .

وأشارت إلى أن ترامب استكمل هجومه صباح اليوم أيضا موجها تحذيرا للأمريكيين بأنه في حال استحوذ الديموقراطيون على الحكومة فإن أمريكا ستتحول إلى جحيم .

فقال الرئيس الأمريكي في إحدى تغريداته : ” إن الأمر برمته لم يعد بعد الآن جمهوري ضد ديمقراطي .. لقد أصبح مؤيدا لأمريكا ضد الإلقاء بنا في جحيم العالم الثالث ” .

كما تحدث عن ما سوف يحدث في أمريكا في حال فوزه بالانتخابات قائلا : ” لا مزيد من انقطاع التيار الكهربائي أو الإغلاق أو حرائق الغابات .. نستطيع الفوز في كاليفورنيا الآن ” .

ويأتي هجوم دونالد ترامب على خلفية وصف ” ميشيل أوباما ” زوجة الرئيس الأمريكي السابق ” باراك أوباما ” والتي تعتبر واحدة من بين الشخصيات السياسية الأكثر شعبية في البلاد لترامب بأنه عنصري .