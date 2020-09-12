كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن تصريحات للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” اتهم من خلالها منافسه في الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية ” جو بايدن ” بتعاطي المخدرات .

فقال ترامب مشككا في قدرات جو بايدن العقلية : ” لقد شاهدته في جميع المناظرات واتضح لي أنه ليس مناسبا .. لابد أنه يتعاطى المخدرات ويمكننا أن نحقق في الأمر ” .

وأكد على أن بايدن عليه إجراء اختبار وإظهار النتيجة للشعب الأمريكي .. مشيرا إلى أن طريقته وأسلوبه لا تفسر إلا بهذا الشكل .

وكان جو بايدن قد ظهر في منافسات مع مرشحين ديموقراطيين آخرين لكنهم جميعا اختاروه في النهاية ليمثل الحزب في الانتخابات القادمة .