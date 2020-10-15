كشفت وكالة أنباء ” شينخوا ” الصينية الرسمية عن تصريح مفاجئ ومثير للجدل للرئيس الصيني ” شي جين بينغ ” يوم الثلاثاء الماضي أثناء زيارته لقاعدة عسكرية بمقاطعة غوانغدونغ الجنوبية .

حيث طالب شي جين بينغ من الجيش الصيني بوضع كل تفكيره وطاقته في الاستعداد للحرب وزيادة القدرات القتالية .

وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أنه أثناء عملية تفتيش لقوات مشاة البحرية التابعة للجيش في مدينة تشاوتشو طلب الرئيس الصيني من الجنود الحفاظ على حالة التأهب القصوى ودعاهم إلى أن يكونوا مخلصين تماما .

يذكر أن زيارة القاعدة العسكرية تأتي في ظل التوتر القائم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والذي أصبح في أعلى مستويات له منذ عقود بسبب الخلافات السياسية بينهما والتي عززها انتشار فيروس كورونا المستجد .