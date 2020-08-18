خرج ” عبد المجيد تبون ” رئيس الجزائر بتصريحات صحفية له كشف من خلالها عن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها بلاده في الوقت الحالي .

كما وجه انتقادات لاذعة لعدد من الجهات الحكومية بسبب أوجه الضعف في مرافق الدولة .. فقال متحدثا عن قطاع البنوك في الجزائر : ” من غير المعقول ألا يوجد بنك جزائري في إفريقيا .. لا نملك بنوكا في الجزائر بل نملك أكشاكا عمومية

وتابع عبد المجيد تبون في تصريحاته : ” نحن في سنة 2020 ولم نستطع تصنيع ثلاجة جزائرية بنسبة مئة بالمئة ” .

وناشد أيضا تبون الجامعات بضرورة أن يكون لها دور في الابتكار على أن تأخذ نسبة من أرباح تلك الابتكارات .

وأضاف : ” يجب تنظيم الاستيراد ومنع استيراد المواد المنتجة داخليا في فصول إنتاجها ” ” .

ووصف الرئيس الجزائري الوضع المالي للبلاد بأنه ” صعب ” مشيرا إلى أن إحتياطي العملة الأجنبية يقترب من حدود 57 مليار دولار أمريكي متوقعا تسجيل 24 مليار دولار أمريكي من دخل النفط .