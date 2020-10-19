كشفت صحيفة ” ديلي ميرور ” البريطانية عن تفكير رئيس الوزراء البريطاني ” بوريس جونسون ” في ترك منصبه وتقديم استقالته خلال 6 أشهر .

وذلك بسبب تدني قيمة راتبه حيث اشتكى من عدم قدرته على العيش بمبلغ 150402 جنيه إسترليني (194244 دولارا) سنويا وهو قيمة راتبه .

ووفقا للصحيفة فإن بوريس جونسون يخطط لمغادرة منصبه بمجرد الانتهاء من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتخلص من أزمة فيروس كورونا .. ويعتقد أن تلك المسائل ستنتهي في غضون 6 أشهر .

ووفقا لبعض نواب حزب المحافظين فإن سبب هذا القرار هو أن رئيس الوزراء يجد راتبه مخيبا للآمال بالمقارنة مع وظيفته السابقة حيث كان كاتب عمود في ” ديلي تلغراف ” ويتمتع بدخل ثابت قدره 23000 جنيه إسترليني شهريا .

كما كسب جونسون 160 ألف جنيه إسترليني من إلقاء خطابين فقط في شهر واحد قبل أن يصبح رئيسا للوزراء .