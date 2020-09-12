وجه الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” رسالة تهديد إلى الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” خلال كلمته التي ألقاها في فعالية أقيمت في ” جزيرة الديموقراطية والحريات ” الواقعة في بحر مرمرة بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980 .

ووفقا لوكالة الأناضول التركية التي نقلت عن أردوغان تهديده لماكرون متوعدا إياه بمزيد من المشاكل معه شخصيا .

فقال : ” لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها ” .

وتابع : ” لا تعبث مع الشعب التركي لا تعبث مع تركيا .. سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا ” .