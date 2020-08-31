انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي إعلان منسوب ل ” رغد صدام حسين ” إبنة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” يدعو المتابعين إلى إرسال أسمائهم في رسائل للصفحة مقابل الحصول على مبالغ مالية .

والتي سوف يتم تقديمها كـصدقات عن روح صدام حسين من قبل رغد بالتعاون مع رجل أعمال يدعى ” لطيف يحيى ” .

الأمر الذي دفع رغد صدام حسين إلى الخروج لكشف حقيقة الأمر حيث أكدت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تيوتر ” بإنه لا علاقة لها بالإعلان المذكور .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” خبر عار عن الصحة لا أساس له ” .