انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي إعلان منسوب ل ” رغد صدام حسين ” إبنة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” يدعو المتابعين إلى إرسال أسمائهم في رسائل للصفحة مقابل الحصول على مبالغ مالية .
والتي سوف يتم تقديمها كـصدقات عن روح صدام حسين من قبل رغد بالتعاون مع رجل أعمال يدعى ” لطيف يحيى ” .
الأمر الذي دفع رغد صدام حسين إلى الخروج لكشف حقيقة الأمر حيث أكدت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تيوتر ” بإنه لا علاقة لها بالإعلان المذكور .
فكتبت في تغريدتها قائلة : ” خبر عار عن الصحة لا أساس له ” .
الله يرحمه …. إتفقنا أو إختلفنا معه إلا أننا لا نستطيع أن نُنكر أن العراق ضاع من بعده و سيطّر عليه اللطامون أهل المُتعة و من ولائهم لغير بُلدانهم كمن يسرق أباه ليُطعم اللصوص ….. قاتلهم الله!
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