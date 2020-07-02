نشر الصحفي التركي ” توران قشلاقجي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تحدث فيها عن إقتراب مغادرة الرئيس السوري ” بشار الأسد ” للسلطة مرغما على ذلك .

فكتب في تغريدته قائلا : ” ورد أن الأسد سيترك السلطة قريبا جدا .. قيل أن بلد اللجوء تم تحديده أيضا ” .

وجاءت تلك التغريدة بعد ساعات من تحديد الاتحاد الأوروبي للشروط التي على بشار الأسد القيام بها لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا .

ووفقا لما ورد عن الكرملين بإنه من المقرر أن ينعقد اليوم إجتماع ثلاثي عبر تقنية الفيديو يجمع الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” والتركي ” رجب طيب أردوغان ” والإيراني ” حسن روحاني ” لبحث الوضع في سوريا .

وكانت وسائل إعلام تركية غير رسمية قد تداولت أنباءا تفيد بأن العميد في قوات النظام ” سليم حربا ” هو مرشح روسيا بعد الأسد .. مشيرة إلى تعيين رئيسا لهيئة الأركان العامة للنظام في سوريا .

وعلى جانب آخر نشر ” فراس طلاس ” رجل الأعمال ونجل وزير الدفاع السوري الأسبق ” مصطفى طلاس ” منشورا له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن أوامر روسية للأسد ترتبط بدرعا والسويداء على خلفية التطورات الأخيرة فيهما .

حيث طلبت روسيا من بشار الأسد حصر التواجد الأمني له في المحافظتين بـقـوات الجيش والشرطتين العسكرية والمدنية .