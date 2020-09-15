أعلنت نائبة مجلس الأمة الكويتي ” صفاء الهاشم ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد إجرائها للتحليل الخاص بالفيروس والتي ظهرت نتيجته إيجابية .

وكتبت صفاء الهاشم : ” ظهرت نتيجة فحص كورونا إيجابية .. الحمد لله على كل حال .. يا رب تحفظ لي أختي وداد وتحميها من كل شر ” .

يذكر أنه كان قد أعلن ” مرزوق الغانم ” رئيس مجلس الأمة الكويتي عن تأكد إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا حتى الآن .

وأشار إلى إنه تم تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا إلى يوم الثلاثاء المقبل على أن يتم فحص كل النواب يوم السبت .