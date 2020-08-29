تمكنت أجهزة الأمن المصرية فجر أمس الجمعة من إلقاء القبض على القيادي الإخواني ” محمود عزت ” مختبئا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في عملية أطلق عليها إسم ” صيد الصقر ” .

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها أن محمود عزت الذي يعتبر هو القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان حاليا كان على تواصل مع قيادات من جماعة الإخوان في قطر .. كما تم العثور على مراسلات بينه وبين قيادات الإخوان في تركيا .

كما قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ أحد أجهزة اللاب توب الخاصة به ووجدت قائمة بأسماء عناصر لجان إلكترونية يديرها محمود عزت من محافظات مختلفة مقابل مبالغ مالية وذلك في مقابل نشر إشاعات عن الدولة ومعلومات غير صحيحة .

وجاء في بيان وزارة الداخلية : ” استمرارا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي ” .

وتابع : ” فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن ” .

وأضاف البيان : ” عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تمت مداهمة الشقة وضبط الإخواني حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية ” .

يذكر أن محمود عزت تورط في عدد من العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها تنظيم الإخوان عقب ثورة 30 يونيو من أبرزها : حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس وحادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام .

وصدر ضده حكمين بالإعدام وحكمين بالمؤبد بالإضافة إلى أحكام أخرى .