نشر ” ضاحي خلفان ” نائب رئيس شرطة دبي مجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على تراجع الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” عن قراراته .

فكتب قائلا : ” أردوغان .. عقوبات أمريكية وعقوبات أوروبية وعقوبات عربية .. مش ممكن يكون هو صح العالم غلط ” .

وتابع : ” أحيانا الواحد يغتر بنفسه ويظن أنه كل حاجة وهذا ما أصاب أردوغان .. نفخوه الإخوانجية نفخ ووقع في الفخ ” .

واضاف ضاحي خلفان في تغريدة أخرى : ” تراجع عن قراراته وهذا طبع الإخوانجية .. العين الحمراء والخطوط الحمراء يعرفون أنها هي العلاج لغرورهم ” .

اردوغان..عقوبات أمريكية وعقوبات اروبية وعقوبات عربية….. مش ممكن يكون هو صح العالم غلط ، — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 19, 2020

احيانا ….الواحد يغتر بنفسه ويظن انه كل حاجة..وهذا ما اصاب اردوغان ..نفخوه الاخونجية نفخ ووقع في الفخ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 19, 2020

تراجع عن قراراته….وهذا طبع الاخونجية…العين الحمراء ..والخطوط الحمراء…يعرفون انها هي العلاج لغرورهم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 19, 2020