نشر ” ضاحي خلفان ” نائب رئيس شرطة دبي مجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على تراجع الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” عن قراراته .
فكتب قائلا : ” أردوغان .. عقوبات أمريكية وعقوبات أوروبية وعقوبات عربية .. مش ممكن يكون هو صح العالم غلط ” .
وتابع : ” أحيانا الواحد يغتر بنفسه ويظن أنه كل حاجة وهذا ما أصاب أردوغان .. نفخوه الإخوانجية نفخ ووقع في الفخ ” .
واضاف ضاحي خلفان في تغريدة أخرى : ” تراجع عن قراراته وهذا طبع الإخوانجية .. العين الحمراء والخطوط الحمراء يعرفون أنها هي العلاج لغرورهم ” .