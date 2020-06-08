نشر ” ضاحي خلفان ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي تغريدة حول وقوع الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” في ورطة .

فقال في تغريدته عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : ” أردوغان في ورطة هذه الليلة ” .

ثم تساءل ضاحي خلفان في تغريدة أخرى قائلا : ” هل ستواجه تركيا حربا مع اليونان ومع مصر في آن واحد ؟ ” .

وكان خلفان قد صرح أنه يمكن لأردوغان أن يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي .

فقال : ” أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر .. من منا لا يريد أن يرى بلدا عربيا في خير ” .

وتابع : ” أمنيتي أن أرى كل أوطاننا من موريتانيا إلى صنعاء الناس في رفاهية وتقدم وازدهار .. لكن أوضاع كهذه الأوضاع تركها كارثة ..أليس فيكم رجلا رشيدا ” .

اردوغان في ورطة هذه الليلة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 7, 2020