نشر ” ضاحي خلفان ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي تغريدة حول وقوع الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” في ورطة .
فقال في تغريدته عبر حسابه على موقع ” تويتر ” : ” أردوغان في ورطة هذه الليلة ” .
ثم تساءل ضاحي خلفان في تغريدة أخرى قائلا : ” هل ستواجه تركيا حربا مع اليونان ومع مصر في آن واحد ؟ ” .
وكان خلفان قد صرح أنه يمكن لأردوغان أن يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي .
فقال : ” أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر .. من منا لا يريد أن يرى بلدا عربيا في خير ” .
وتابع : ” أمنيتي أن أرى كل أوطاننا من موريتانيا إلى صنعاء الناس في رفاهية وتقدم وازدهار .. لكن أوضاع كهذه الأوضاع تركها كارثة ..أليس فيكم رجلا رشيدا ” .