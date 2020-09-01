نشر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ” مصطفى أديب ” تغريدة له يوم أمس الإثنين عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تضمنت مقطع فيديو يوثق ما تعرض له أثناء جولة قام بها لتفقد الأضرار التي نجمت عن انفجار مرفأ بيروت .

ويظهر في مقطع الفيديو عدد من المتظاهرين وهم يهاجمون مصطفى أديب ويحاولون طرده من المكان ويصرخون قائلين : ” نحنا ما بدنا إياك .. نحنا الثورة ” .. معتبرين إنه تابع للسلطة التي لا يريدونها .

وكتب رئيس الحكومة اللبنانية في تعليقه على الفيديو قائلا : ” أتفهم وبرحابة صدر غضب الشارع اللبناني المضطهد من السلطة الفاسدة .. وأتعهد باتخاذ قرارات غير مسبوقة ببند محاربة الفساد .. ولتكن صرخة هذه السيدة محفزا ودافعا لنا جميعا نحو لبنان جديد ” .