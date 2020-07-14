أعلن البرلمان الليبي في بيان له عن ترحيبه بتضافر الجهود بين مصر وليبيا لمواجهة الغزو التركي داعيا الجيش المصري للتدخل في ليبيا من أجل الحفاظ على الامن القومي للبلدين .

فجاء في البيان : ” في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وإنتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم .. ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق إستراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية على مر التاريخ ” .

وتابع : ” ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها الشقيقة جمهورية مصر العربية والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادته الحرة يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية ” .

ودعا مجلس النواب الليبي في البيان إلى ضرورة تضافر الجهود بين مصر وليبيا لدحر ” المحتل التركي ” والحغاظ على الأمن القومي المشترك بين البلدين وتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة .. وأن للقوات المسلحة المصرية الحق في التدخل عسكريا في ليبيا لتحقيق ذلك .

وأضاف : ” إن تصدينا للغزاة يضمن إستقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين ونكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا ” .

كما شدد على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون هو مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي .