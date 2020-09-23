تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق رد فعل ” جلعاد أردان ” مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة خلال استماعه لكلمة الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للمنظمة العالمية في نيويورك .
ويظهر في مقطع الفيديو الرئيس التركي وهو يلقي بكلمته المسجلة التي تضمنت هجوم وانتقادات شديدة اللهجة لسياسات تل أبيب تجاه الفلسطينيين .
حيث وصف رجب طيب أردوغان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه جرح دام في جسد الإنسانية وأن تل أبيب مدت يدها القذرة إلى مدينة القدس على حد قوله .
فقال : ” اليد القذرة التي تمتد للقدس حيث توجد الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة تزيد من وقاحتها .. تركيا لن تدعم أية خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفا فيها ” .
وهو الأمر الذي دفع مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إلى مغادرة القاعة .. كما شن أيضا هجوما على الرئيس التركي في تعليقه على ما قاله واصفا إياه بإنه ” ديكتاتور وقاتل للأكراد ” .
وتابع : ” يواصل أردوغان الإدلاء بأكاذيب وتصريحات معادية للسامية بحق إسرائيل .. ومن المهم أن يعرف العالم المعايير المزدوجة التي يتبعها على مدى سنين ” .
كما حمل جلعاد أردان أنقرة المسئولية عن إبادة الأرمن والتعاون مع حركة حماس الفلسطينية .
أردوغان =تناقض المواقف و الكلمات!
ما يحدث الآن هو مُجرد سقوط ورقة التوت عن عورات الجميع و لكن السؤال هُنا هل كانت ورقة التوت لعوراتهم ساترة ؟!
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ماذا تقول أنت؟