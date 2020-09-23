تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق رد فعل ” جلعاد أردان ” مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة خلال استماعه لكلمة الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للمنظمة العالمية في نيويورك .

ويظهر في مقطع الفيديو الرئيس التركي وهو يلقي بكلمته المسجلة التي تضمنت هجوم وانتقادات شديدة اللهجة لسياسات تل أبيب تجاه الفلسطينيين .

حيث وصف رجب طيب أردوغان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه جرح دام في جسد الإنسانية وأن تل أبيب مدت يدها القذرة إلى مدينة القدس على حد قوله .

فقال : ” اليد القذرة التي تمتد للقدس حيث توجد الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة تزيد من وقاحتها .. تركيا لن تدعم أية خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفا فيها ” .

وهو الأمر الذي دفع مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إلى مغادرة القاعة .. كما شن أيضا هجوما على الرئيس التركي في تعليقه على ما قاله واصفا إياه بإنه ” ديكتاتور وقاتل للأكراد ” .

وتابع : ” يواصل أردوغان الإدلاء بأكاذيب وتصريحات معادية للسامية بحق إسرائيل .. ومن المهم أن يعرف العالم المعايير المزدوجة التي يتبعها على مدى سنين ” .

كما حمل جلعاد أردان أنقرة المسئولية عن إبادة الأرمن والتعاون مع حركة حماس الفلسطينية .

צפו

שגריר ישראל לאו"ם, גלעד ארדן

עזב את מליאת העצרת הכללית של האו"מ בזמן נאום ארדואן:@giladerdan1 השגריר

״לעולם לא אוותר על הכבוד של ישראל!יצאתי מיד לאחר שארדואן האנטישמי החל לנבל את פיו נגד נוכחותנו בירושלים ובמקומות הקדושים

ולהמציא שקרים בזויים על "דיכוי" הפלשתינים". pic.twitter.com/iPmvvQDapR — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 22, 2020