كشف ” محمد عبد العاطي ” وزير الري والموارد المائية المصري في تصريحات تليفزيونية له مساء يوم أمس الأربعاء أن هناك لجنة دولية أكدت وجود مشكلات في أمان سد النهضة الإثيوبي .

حيث أشار إلى أن هناك 3 مراحل في تعديلات تصميمات السد وأن إثيوبيا لم تفرج سوى عن المرحلة الأولى فقط ولم تعطِ مصر أو السودان المرحلة الثانية أو الثالثة من أجل الاطلاع عليها .

وأكد على أن الأمر أصبح مقلقا بالنسبة لمصر وللسودان لإنعدام الشفافية من جانب إثيوبيا وأن هذا السد في حال إنهياره سيعرض السودان للغرق بأكملها .. وعلى إثيوبيا أن تقوم بعمل احتياطات كافية لأمان السد حتى لا ينهار .

وتابع : ” تم عمل دراسات في مراكز بحثية في مصر وكذلك في جامعة القاهرة ووجدوا أن سد النهضة حالة انهياره سيؤثر على مصر والسودان وإثيوبيا ” .

وأضاف : ” لو انهار هيعمل موجة كبيرة وترتفع المياه في السودان 26 متر بعرض 150 كيلو فهذا يعد تدميرا كاملا للسودان ” .

واستكمل عبد العاطي قائلا : ” بالنسبة لمصر نحتاج نعمل استثمارات كي نتعامل مع الموجات حال احتمال انهيار السد 1 لذا يجب عمل استثمارات تتعدى من 20 لـ 30 مليار جنيه حال وقوع الكارثة ” .

وأشار إلى أن مصر في انتظار جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي والتي لم تتحدد معالمها بوضوح حتى الآن ولكن تم التجهيز لها بأطروحات مرنة تحقق مصالح الجميع .