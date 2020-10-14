أعلنت المتحدثة بإسم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ” FBI ” التوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من شهر أغسطس الماضي .

وأشارت المتحدثة بإسم ال FBI إلى إنه ينبغي توجيه المزيد من الأسئلة إلى السلطات اللبنانية بصفتها المحقق الرئيسي في هذا الانفجار .

وكانت الوكالة الأميركية قد قالت في بيان لها في وقت سابق أنها ستقدم لشركائها اللبنانيين المساعدة في التحقيق بالانفجار .

يذكر أن مصدرين في ​الحكومة الأمريكية مطلعين على التقارير الرسمية والتحليلات المتعلقة بالحادث كانا قد أكدا أن الوكالات الأمريكية مقتنعة إلى حد كبير بأن الانفجار كان حادثا .