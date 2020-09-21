خرج الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” بخطاب تليفزيوني له اليوم الإثنين تحدث من خلاله عن الأزمة التي تشهدها لبنان بالوقت الحالي من عدم تشكيل الحكومة .

فقال ميشال عون إنه على ما يبدو لا يوجد حل في الأفق بشأن تشكيل الحكومة المنتظرة وفي حاجة إلى معجزة خاصة مع عدم قبول ” مصطفى أديب ” رئيس الحكومة المكلف لآراء الكتل السياسية في البرلمان ولم يتمكن من تقديم أي تشكيلة حكومية .

وتابع : ” نحن اليوم أمام أزمة في تشكيل الحكومة ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب .. لبنان ذاهب إلى الجحيم إذا لم تُشكل الحكومة ” .

وبسؤال ميشال عون حول دعم السلع الأساسية أجاب بأن الأموال تنفد .. واقترح إلغاء الحصص الطائفية بالنسبة للوزارات السيادية .

وأضاف : ” حزب الله وحركة أمل يصران على تسمية وزراء شيعة من بينهم وزير المال .. الدستور اللبناني لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة ” .

وشدد الرئيس اللبناني على أن موقفه يستند إلى ضرورة مشاركة الكتل البرلمانية في عملية تشكيل الحكومة .