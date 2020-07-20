تقدم نائب في البرلمان المصري يدعى ” حسن السيد ” بطلب إحاطة لوزير الخارجية ” سامح شكري ” بشأن ضعف دور جامعة الدول العربية في مواجهة القضايا التي تمس الأمن العربي .

وطالب حسن السيد في بيان له بإلغاء دور الجامعة العربية وتأجير مقرها .. مع استمرار البرلمان العربي في عقد إجتماعاته بالمبنى الذي لا يستفاد منه .

وأشار النائب المصري إلى أن دور جامعة الدول العربية بدأ في الضعف منذ عجزها عن مواجهة أطماع الرئيس الأمريكي السابق ” جورج بوش ” والتي تسببت في تقسيم دولة العراق وإباحة التدخلات الخارجية فيها .

وأضاف : ” ساندت حلف الناتو في التدخل في الدولة الليبية مما أوصلها إلى ما وصلت إليه ” .

وأكد حسن السيد على ضعف موقف جامعة الدول العربية تجاه أزمتي سوريا واليمن .. كما أنها كانت غائبة في قضية سد النهضة الإثيوبي .