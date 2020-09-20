كشفت شبكة ” سي إن إن ” نقلا عن مسئولين في هيئة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية إنه تم إعتراض طردا يحتوي على مادة الريسين السامة والذي كان موجها إلى الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” في وقت سابق من هذا الأسبوع .

حيث تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض .

وأكدت ” سي إن إن ” أن الخدمة السرية المعنية بضمان أمن رئيس البلاد وعائلته والمسئولين في البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفدرالي بدأوا التحقيق في هذا الأمر .

يذكر أن مادة الريسين هي عبارة عن بروتين شديد السمية يستخرج من بذور نبات الخروع والجرعة السامة المتوسطة للإنسان تقدر بـ 0.2 مجم ويعتبر أكثر سمية من سم الكوبرا بمرتين .